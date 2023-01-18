Gündüz kuşağı programları yeniden gündeme oturdu: 'Yaşanan olaylar tüm toplumu temsil etmez'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:46

Uzunca bir süre gündüz kuşağında yayımlanan bir programda yer alan uzman psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, bu tür programları “Davranış bozukluğu gösteren gruptan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil” sözleriyle eleştirdi.

Verimli’nin sözlerinin ardından söz konusu programlarda işlenen konuların gerçek olup olmadığı ve insanların neden programa çıkma gereği duydukları sorusu yeniden akıllara geldi. Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar, programda izlenen olayların tüm toplumu temsil etmediğini vurguladı.



ADALETİ TELEVİZYONDA ARAMAK

Psikolog Ebru Şen, kişilik bozukluğunun toplumda görülme sıklığının yüzde 6-10 arasında olduğunu ve gündüz kuşağı programlarında ele alınan durumların bu yüzde içeriğine girdiğini kaydetti. Şen, programları analiz ederek toplumun genelinde bir bozukluk olduğu önyargısı oluşturulamayacağını söyledi. Şen, “Adaleti televizyon programlarında arıyor olmak, devletin mahkemelerine karşı güvensizliğin işareti şeklinde görülme riski taşıyabilir. Bu açıdan ele alındığında adalet duygumuzun neden bu kadar gevşek olduğu farklı bir tartışma konusudur” diye konuştu.

"DİZİ İZLER GİBİ İZLİYORLAR"

Uzman Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek ise ekranlarda işlenen konulara ilişkin “Belli suç örneklerinin, suça potansiyeli olan insanların, grupların programlara getirilmeleri dikkat çekmek adına; toplumda bunlar da oluyor, toplumdaki sosyal psikolojik sorunlar bunlar diye göstermek adına yayınlanıyor. Programa konuk olan kişiler ve işlenen olaylar tüm toplumu temsil etmez” ifadelerini kullandı. Civelek ayrıca kişilerin bu tarz suç unsuru taşıyan programların cinayet yöntemi öğrenmekten ziyade dizi izler gibi izlendiğini kaydetti.