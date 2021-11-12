Günel: Kent meydanı projesi 2022’de başlıyor

12 Kasım 2021 Cuma, 07:54

Meydan projesi hakkında bilgi veren Günel, “Kent meydanı, kentimizin 30 yıllık makûs talihini değiştirecek nitelikte, cesur ve umut barındıran bir proje. Uzun süredir kurulan bir düş. Ve biz bu düşü gerçekleştirme konusunda kararlıyız. Bölgede bulunan belediye kiracısı esnafımız kent meydanı projesinden uzun süredir haberdar. Esnaf tahliye için gerekenleri yapmaya başlamış durumda. Kimsenin mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyet gösteriliyor. Proje için gerekli konsensüs sağlanmış ve inşaat süreci hazırlıkları tamamlanmıştır. İmalata 2022 yılının ilk günlerinde başlayacağız. Kent meydanı bir yandan coşkulu kutlamalara, kaliteli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir açık hava sahnesi olurken bir yandan da insanların nefes alabildikleri ve sosyalleşebildikleri bir rekreasyon alanı olarak kentimizin kimliğini en iyi şekilde yansıtacak biçimde düzenlenecek.”