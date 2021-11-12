Günel: Kent meydanı projesi 2022’de başlıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye hizmet binasının bulunduğu alandaki yapıların yıkımı ile başlayacak olan Kent meydanı projesinin, Kuşadası’na katkı sunacak çok yönlü bir proje olduğunu açıkladı.
Meydan projesi hakkında bilgi veren Günel, “Kent meydanı, kentimizin 30 yıllık makûs talihini değiştirecek nitelikte, cesur ve umut barındıran bir proje. Uzun süredir kurulan bir düş. Ve biz bu düşü gerçekleştirme konusunda kararlıyız. Bölgede bulunan belediye kiracısı esnafımız kent meydanı projesinden uzun süredir haberdar. Esnaf tahliye için gerekenleri yapmaya başlamış durumda. Kimsenin mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyet gösteriliyor. Proje için gerekli konsensüs sağlanmış ve inşaat süreci hazırlıkları tamamlanmıştır. İmalata 2022 yılının ilk günlerinde başlayacağız. Kent meydanı bir yandan coşkulu kutlamalara, kaliteli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir açık hava sahnesi olurken bir yandan da insanların nefes alabildikleri ve sosyalleşebildikleri bir rekreasyon alanı olarak kentimizin kimliğini en iyi şekilde yansıtacak biçimde düzenlenecek.”
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- Dolar 10 liraya yürüyor!
- Karamollaoğlu'ndan koltuk krizine ilişkin açıklama