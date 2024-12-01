Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçi 53 saatin ardından bulundu

Güngören'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan işçi, aramaların 53'üncü saatinde bulundu.

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçi 53 saatin ardından bulundu
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:49

Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana gelmişti. 

Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. 

Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarılırken diğer işçi Zekeriya Yılmaz ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin 53 saatlik çalışmalarının ardından enkazdan çıkarılıyor.


Etiketler: #Güngören #kentsel dönüşüm #İşçi

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