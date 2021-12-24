Gürün: Şeffaflık anlayışından vazgeçmeyeceğiz
Muğla Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı ile mal ve hizmet alım ihaleleri ve meclis toplantılarını canlı yayınla vatandaşların denetimine sunuyor.
Belediyenin faaliyet raporları, stratejik plan, bütçe ve mali tabloları internet sitesi üzerinden ekonomik, finansal ve fonksiyonel sınıflandırmaları yapılarak detaylı tablolar halinde aylık olarak paylaşılıyor. Ayrıca her yıl basın mensupları, muhtarlar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek hesap verme toplantıları düzenliyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Halkımızın bize güvenmesi ve inanması bizim için büyük önem taşıyor. Kimse güvenilmeyen biriyle birlikte olmak istemez. Biz de bu duygu ve düşünceyle yaptığımız tüm faaliyetlerin kuruşu kuruşuna hesabını vermek ve vatandaşlarımızın kamunun kaynaklarını yine kamuya yatırım olarak aktardığımızdan emin olmalarını istiyoruz. Hiçbir şaibeye yer bırakmamak, halkımızla kurduğumuz karşılıklı güven duygusunu arttırarak devam ettirmek için çalışıyoruz. Her türlü görüş, öneri ve şikâyetlerin alınması ve gereken bilginin edinilebilmesi için çağrı merkezimiz 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve vatandaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri yapacağız” diye konuştu.
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