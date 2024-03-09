‘Hacı adaylarının parasıyla çalıştay’

Yayınlanma: 09.03.2024 - 07:51

Güncelleme: 09.03.2024 - 07:51

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kızılcahamam’da bulunan 5 yıldızlı Eliz Hotel’de 3-8 Mart arası hac ve eğitim çalıştayı düzenlendiği iddia edildi. Kafile görevlilerine yapılan seminerlerin ardından 5 yıldızlı otelde yapılan çalıştay diyanet görevlilerinin de eleştirisine neden oldu.



Diyanet içerisindeki kaynaklar “Hacı adaylarından elde edilen kârlar otele gidiyor” şeklinde eleştirilerde bulundu. Lüks otelde yapılan etkinliğe 200 kadar kişinin katıldığı belirtildi. Otelin günlük konaklama fiyatları ise 4 bin lira bandında. Bu etkinlik için 3 milyon liraya yakın harcama yapıldığı düşünülüyor. Bu yıl hac ücretleri ise 2 kişi için 226 bin lira olarak belirlendi.

15 Temmuz’dan önce Asya ismiyle FETÖ’nün işlettiği otele el konmuş ve ismi Eliz olarak değiştirilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı geçen ay da aynı otelde bir haftalık bir kamp düzenlemişti. Oteli AKP de kampları için kullanıyor. Konuya ilişkin görüşmek istediğimiz Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan sorularımızı yanıtsız bıraktı.

