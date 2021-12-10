Haydi uzatın elinizi...

10 Aralık 2021 Cuma, 15:12

Aydın’da otizmliler için müthiş bir proje tamamlanmak üzere.

Efeler Belediyesi tarafından inşa edilen 400 otizmli birey için projelendirilen Otizm Yaşam Merkezi’nde sona gelindi.

Kendilerine olanak verilince neler yapabileceklerini göstermek, ailelerin sosyalleşmelerini sağlamak, dayanışma ruhu ve motivasyonlarını yüksek tutmak, çocukların kişisel gelişimi yanında arkadaş edinebilmeleri gibi sayabileceğimiz birçok temel amacı birleştirecek bu proje hepimizi umutlandırdı aslında.

Keşke ülkenin her köşesine uzanabilse.

Otizm kelimesinin manası "kendine dönük"tür.

Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

Dünyada, son yıllarda, şeker, kanser ve AIDS dâhil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla sayıda otizm teşhisi alınıyor.

Örneğin 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine otizm tanısı konmuşken; 2001 yılında 250, 2013 yılında 88 çocuktan birine otizm tanısı konmuş bulunuyor.

Günümüzde ise doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor.

Otizm için ilk önemli adım, erken tanı…

Bilinen tek tedavisi ise, yoğun ve sürekli özel eğitim.

Erken tanı ve ardından haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün.

İşte bu nedenle Aydın’da açılan bu otizm yaşam merkezi çok önemli.

Bize düşen, bu bireylerin farklılıklarının getirdiği güzelliklerle, iyi ve kötünün yan yana yer aldığı gerçek yaşamla tanışmalarına olanak sağlayarak kendisiyle barışık, mutlu ve sevgi dolu bir yaşam sürmelerine destek olmak.

Bu vesileyle buradan sağduyulu tüm insanlara, böyle büyük ve anlamlı projede var olmak isteyen herkese seslenmek istiyorum.

Gelin bu müthiş çocuklara sponsor, bu projelere nefes olun...

Bu çocukların sosyal ve kültürel yaşama entegrasyonu projesine el verin...

Hep beraber bu çocukların hayallerini gerçekleştirelim.

Haydi uzatın elinizi...