Hafif ticari araç feribota binerken denize uçtu: Sürücü 'can simidi' ile kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:33
Hafif ticari araç feribota binerken denize uçtu: Sürücü 'can simidi' ile kurtuldu
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Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda, dün saat 20.00 sıralarında Bünyamin Okumuş idaresindeki hafif ticari araç, feribota yöneldi.

Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.

CAN SİMİDİ İLE KURTULDU

Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

1,5 SAATTE ÇIKARILDI

Bünyamin Okumuş’un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Feribot

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