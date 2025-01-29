Hakaret içerikli video paylaştılar... İşlem başlatıldı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:02

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:02

Turgut Özel Bulvarı’nda 2 kişi, araçla tur atıp halka hakaret ederek çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan işlem başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“28.01.2025 tarihinde bir sosyal medya haber sayfasında; Turgut Özal Bulvarında araçla tur atarak halka hakaret ettikleri görülen videoda yer alan görüntülerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, videonun 23.01.2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edilmiştir. Paylaşımı yapan şahıs ve araçta yanında bulunan diğer şahıs tespit edilmiş olup haklarında TCK. 216/1 uyarınca, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”