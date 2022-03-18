Hakim, gözaltına alınan 2 kadın öğrenci için 'yeterli delil yok' dedi; 'alkollü mekanlara' girme yasağı koydu

18 Mart 2022 Cuma, 17:03

Eskişehir Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından düzenlenen operasyonda birisi çalıştığı işyerinden diğeri de ikametine yakın bir sokak içerisinde gözaltına alınan 2 kadın öğrenci gözaltına alındı. Haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama emri çıkartılan Sinem Ç. İle Deniz K. isimli öğrenciler ifade işlemleri için yaklaşık 2 gün gözaltında tutuldu. Emniyet Müdürlüğü’nde gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ç. ve K. verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. İki kadın tutuklama talebiyle 3. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi.

"KADIN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN YAPTIĞIMIZ EYLEMLERDİR"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanması, yurt problemlerinin çözümü için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemleri gibi eylemlere katılan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Sinem Ç., "Hakkımda hazırlanan dosyada terör örgütüne üye olduğuma dair herhangi bir somut delil yok. Ben bugüne kadar elime silah bile almış birisi değilim. İddia edilen örgüt hakkında da hiçbir bilgim dahi yok. Nasıl bir örgüttür, yapıdır bilmem. Dosyada konu alan eylemlerin çoğu kadın haklarını savunmak amacıyla yaptığımız faaliyetlerdir. Ben bu eylemleri gerçekleştirdiğim için hiç kimseden veya hiçbir örgütten talimat almadım" dedi.

“DOSYADA SOMUTBİR DELİL YOK” DİYEN HAKİM İÇKİLİ YERLERE GİRME YASAĞI KOYDU

Mahkeme hâkimi 'Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu itibariyle şüphelilerin atılı suçu gerçekleştirdiklerine dair dosya içerisinde somut bir delilin bulunmadığı, gerçekleştirilen eylemlerin vasıfları itibariyle suç olarak değerlendirilecek ise suç vasıflarının şüpheliler lehine değişme ihtimalinin bulunduğu, şüphelilerin kaçma veya delileri karartma ihtimalinin bulunmadığı' gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebini reddetti. Hakim, Sinem Ç. ve Deniz K.’ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hâkim sanıklar hakkında ayrıca; haftada bir gün imza, yurtdışına çıkış yasağı ve içkili mekanlara giriş yasağı yönünde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.