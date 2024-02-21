Hakkari’de 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 3 ayrı noktada çuvallar içerisinde toplam 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:36
Hakkari’de 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-83 Operasyonu kapsamında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında 3 ayrı noktada çuvallar içerisinde; 36 kilo 484 gram metamfetamin, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.


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