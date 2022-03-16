Halı fabrikasında 23 işçi zehirlendi
Uşak'ta halı ve battaniye üretimi yapan bir fabrikada çalışan ve mide bulantısı, baş ağrısı gibi belirtiler gösteren 23 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının halı kesme ve dikme bölümünde çalışan işçilerden bazıları rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Mide bulantısı, baş ağrısı gibi belirtiler gösteren 23 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AFAD EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ
Bölümde çalışan diğer 18 işçi ise tahliye edilerek, sağlık ekiplerince ambulanslarda kontrolleri gerçekleştirildi.
Özel koruyucu kıyafetlerle içeri giren AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde herhangi bir bulguya rastlamadı. Zehirlenme olayının neden kaynaklandığının belirlenmesi için Afyonkarahisar'dan özel ölçüm cihazlarıyla birlikte AFAD ekibi fabrikaya yönlendirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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