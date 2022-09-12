Halk TV’ye geçen İsmail Küçükkaya: Demokrasiye kendimce hizmet etmek için buradayım

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:47

FOX TV'nin uzun yıllardır sabah haberlerini emanet ettiği ve ismi ile özdeşleşen isimlerinden biri olan İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemi öncesi 10 yıl boyunca görev yaptığı FOX TV’den ayrılarak sürpriz bir şekilde Halk TV’ye transfer oldu.

Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçmesi, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. FOX TV ise Küçükkaya’nın yerini İlker Karagöz ile doldurdu.

İLK YAZISINI KALEME ALDI

Küçükkaya, Halk TV'de ilk yazısını bugün kaleme aldı.

“Hedef şu: Cumhuriyetimizi hak ettiği yere ulaştırmak. Ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik ve siyasal bakımdan ülkemizi üst lige taşımak. Bu, Cumhuriyetimizi kuranlara; başta kahramanımız Atatürk olmak üzere borcumuzdur” ifadelerini kullanan Küçükkaya, şunları kaydetti:

“Yapmamız gereken bellidir: Türkiye’yi refah, huzur, demokrasi ve barış ülkesi haline getirmek… Çocuklarımıza parlak bir gelecek, kadınlarımıza ve tüm yurttaşlarımıza eşit ve hür vatandaşlık temelinde mutlu bir yaşam kurmak. Ancak bu yolda ilk ve en zorlu sınavımız hemen başladı. Ertelenemez bir görev. Bugün yola koyuluyoruz. Önümüzde seçim var; 9 ay içinde sandık başında olacağız. Siyasal islamcı köklerden gelen 20 yıllık bir iktidarın Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin sonuçları da… Faturayı hep beraber ödüyoruz. Çıkış bellidir. Formül de. Kabus ve felaket senaryolarından bahsediliyor. Hayır, Hayır. Karamsar olmayın. İçinde olduğumuz durumdan demokrasi ile çıkacağız. Seçimle. 100. yılına giren Cumhuriyetimiz seçimle ve demokratik usullerle iktidar değişimini başaracak donanım ve birikime sahiptir. O günü hayal edin lütfen”

Küçükkaya, “Ülkemizin bu demokratik sınavı başarması, 12 Eylül darbesinin, günümüze kadar devam eden tüm olumsuzluklarını da bertaraf edecektir. Atatürk Cumhuriyeti’ni tam ve gerçek demokrasi ile taçlandıracağız. İşte o zaman demokrasi bayramını kutlayacağız” ifadelerini kullandı.