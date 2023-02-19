Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya sosyal medya hesabını kapattı

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, bırakacağını söylediği Twitter'a geri döndüğünü duyurdu. Haluk Levent'e yönelik suçlamalarda bulunan manken Deniz Akkaya ise Instagram hesabını kapattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:36
Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya sosyal medya hesabını kapattı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik yardım organizasyonları ile bağış kampanyaları düzenleyen ve hedef gösterilen Haluk Levent, bırakacağını söylediği Twitter'a geri döndüğünü duyurdu. 

"BENİM BURADA OLMAYIŞIM ONLARA CESARET VERİYOR"

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geri döndüm Twitter’a. Çünkü sayfadan gider gitmez 'Bakın sayfayı kapattı' dediler. Benim burada olmayışım onları daha da cesaretlendiriyor. Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz."

AKKAYA, AÇIKLAMA YAPMADAN HESABINI KAPATTI

Haluk Levent'i, para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ile Levent'in fotoğraflarını paylaşarak suçlamalarda bulunan manken Deniz Akkaya ise, Instagram hesabını kapattı. Akkaya, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik yardım organizasyonları ve bağış kampanyaları düzenleyen Ahbap Derneği ve kurucusu müzisyen Haluk Levent, hedef gösterilmişti. 

Son olarak manken Deniz Akkaya Haluk Levent'i hedef almış ve para aklamaktan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile Levent'in fotoğraflarını paylaşarak, "İki ay önce dolandırdığın insanlar yayına çıkmayı bekliyor" demişti.

Haluk Levent, yoğun olarak hedef gösterilmesinin ardından Twitter hesabını kapatma kararı almıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.


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