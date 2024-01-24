Hangi plaka kodu nerenin? Hangi şehirler hangi plaka kodlarını kullanıyor?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:12

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:12

Plaka uygulaması ilk defa 1893 yılında Fransa’da ortaya çıkmış olup ülkemizde ise 1962 yılında uygulanmaya başlanmıştır. O dönemde il sayımız 67 olduğundan toplam 67 plaka kodu oluşturulmuştur. Peki, Türkiye plaka kodları hangi şehirlerin? Hangi şehirler hangi plaka kodlarını kullanıyor?

TÜRKİYE PLAKA KODLARI



01 Nerenin Plakası?

01 plaka kodu Adana ilimize aittir.

02 Nerenin Plakası?

02 plaka kodu Adıyaman ilimize aittir.

03 Nerenin Plakası?

03 plaka kodu Afyon ilimize aittir.

04 Nerenin Plakası?

04 plaka kodu Ağrı ilimize aittir.

05 Nerenin Plakası?

05 plaka kodu Amasya ilimize aittir.

06 Nerenin Plakası?

06 plaka kodu Ankara ilimize aittir

07 Nerenin Plakası?

07 plaka kodu Antalya ilimize aittir.

08 Nerenin Plakası?

08 plaka kodu Artvin ilimize aittir.

09 Nerenin Plakası?

09 plaka kodu Aydın ilimize aittir.

10 Nerenin Plakası?

10 plaka kodu Balıkesir ilimize aittir.

11 Nerenin Plakası?

11 plaka kodu Bilecik ilimize aittir.

12 Nerenin Plakası?

12 plaka kodu Bingöl ilimize aittir.

13 Nerenin Plakası?

13 plaka kodu Bitlis ilimize aittir.

14 Nerenin Plakası?

14 plaka kodu Bolu ilimize aittir.

15 Nerenin Plakası?

15 plaka kodu Burdur ilimize aittir.

16 Nerenin Plakası?

16 plaka kodu Bursa ilimize aittir.

17 Nerenin Plakası?

17 plaka kodu Çanakkale ilimize aittir.

18 Nerenin Plakası?

18 plaka kodu Çankırı ilimize aittir.

19 Nerenin Plakası?

19 plaka kodu Çorum ilimize aittir.

20 Nerenin Plakası?

20 plaka kodu Denizli ilimize aittir.

21 Nerenin Plakası?

21 plaka kodu Diyarbakır ilimize aittir.

22 Nerenin Plakası?

22 plaka kodu Edirne ilimize aittir.

23 Nerenin Plakası?

23 plaka kodu Elazığ ilimize aittir.

24 Nerenin Plakası?

24 plaka kodu Erzincan ilimize aittir.

25 Nerenin Plakası?

25 plaka kodu Erzurum ilimize aittir.

26 Nerenin Plakası?

26 plaka kodu Eskişehir ilimize aittir.

27 Nerenin Plakası?

27 plaka kodu Gaziantep ilimize aittir.

28 Nerenin Plakası?

28 plaka kodu Giresun ilimize aittir.

29 Nerenin Plakası?

29 plaka kodu Gümüşhane ilimize aittir.

30 Nerenin Plakası?

30 plaka kodu Hakkâri ilimize aittir.

31 Nerenin Plakası?

31 plaka kodu Hatay ilimize aittir.

32 Nerenin Plakası?

32 plaka kodu Isparta ilimize aittir.

33 Nerenin Plakası?

33 plaka kodu İçel ilimize aittir.

34 Nerenin Plakası?

34 plaka kodu İstanbul ilimize aittir.

35 Nerenin Plakası?

35 plaka kodu İzmir ilimize aittir.

36 Nerenin Plakası?

36 plaka kodu Kars ilimize aittir.

37 Nerenin Plakası?

37 plaka kodu Kastamonu ilimize aittir.

38 Nerenin Plakası?

38 plaka kodu Kayseri ilimize aittir.

39 Nerenin Plakası?

39 plaka kodu Kırklareli ilimize aittir.

40 Nerenin Plakası?

40 plaka kodu Kırşehir ilimize aittir.

41 Nerenin Plakası?

41 plaka kodu Kocaeli ilimize aittir.

42 Nerenin Plakası?

42 plaka kodu Konya ilimize aittir.

43 Nerenin Plakası?

43 plaka kodu Kütahya ilimize aittir.

44 Nerenin Plakası?

44 plaka kodu Malatya ilimize aittir.

45 Nerenin Plakası?

45 plaka kodu Manisa ilimize aittir.

46 Nerenin Plakası?

46 plaka kodu Kahramanmaraş ilimize aittir.

47 Nerenin Plakası?

47 plaka kodu Mardin ilimize aittir.

48 Nerenin Plakası?

48 plaka kodu Muğla ilimize aittir.

49 Nerenin Plakası?

49 plaka kodu Muş ilimize aittir.

50 Nerenin Plakası?

50 plaka kodu Nevşehir ilimize aittir.

51 Nerenin Plakası?

51 plaka kodu Niğde ilimize aittir.

52 Nerenin Plakası?

52 plaka kodu Ordu ilimize aittir.

53 Nerenin Plakası?

53 plaka kodu Rize ilimize aittir.

54 Nerenin Plakası?

54 plaka kodu Sakarya ilimize aittir.

55 Nerenin Plakası?

55 plaka kodu Samsun ilimize aittir.

56 Nerenin Plakası?

56 plaka kodu Siirt ilimize aittir.

57 Nerenin Plakası?

57 plaka kodu Sinop ilimize aittir.

58 Nerenin Plakası?

58 plaka kodu Sivas ilimize aittir.

59 Nerenin Plakası?

59 plaka kodu Tekirdağ ilimize aittir.

60 Nerenin Plakası?

60 plaka kodu Tokat ilimize aittir.

61 Nerenin Plakası?

61 plaka kodu Trabzon ilimize aittir.

62 Nerenin Plakası?

62 plaka kodu Tunceli ilimize aittir.

63 Nerenin Plakası?

63 plaka kodu Şanlıurfa ilimize aittir.

64 Nerenin Plakası?

64 plaka kodu Uşak ilimize aittir.

65 Nerenin Plakası?

65 plaka kodu Van ilimize aittir.

66 Nerenin Plakası?

66 plaka kodu Yozgat ilimize aittir.

67 Nerenin Plakası?

67 plaka kodu Zonguldak ilimize aittir.

68 Nerenin Plakası?

68 plaka kodu Aksaray ilimize aittir.

69 Nerenin Plakası?

69 plaka kodu Bayburt ilimize aittir.

70 Nerenin Plakası?

70 plaka kodu Karaman ilimize aittir.

71 Nerenin Plakası?

71 plaka kodu Kırıkkale ilimize aittir.

72 Nerenin Plakası?

72 plaka kodu Batman ilimize aittir.

73 Nerenin Plakası?

73 plaka kodu Şırnak ilimize aittir.

74 Nerenin Plakası?

74 plaka kodu Bartın ilimize aittir.

75 Nerenin Plakası?

75 plaka kodu Ardahan ilimize aittir.

76 Nerenin Plakası?

76 plaka kodu Iğdır ilimize aittir.

77 Nerenin Plakası?

77 plaka kodu Yalova ilimize aittir.

78 Nerenin Plakası?

78 plaka kodu Karabük ilimize aittir.

79 Nerenin Plakası?

79 plaka kodu Kilis ilimize aittir.

80 Nerenin Plakası?

80 plaka kodu Osmaniye ilimize aittir.

81 Nerenin Plakası?

81 plaka kodu Düzce ilimize aittir.