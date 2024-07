Hapisten çıktı: Çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:39

Güncelleme: 09.07.2024 - 13:39

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde elektronik tamiri yapan bir işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Mert Kutluer, 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023'te tahliye oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Kutluer, işyerinin yanındaki market sahibiyle tartışmaya başladı. Market sahibinin arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, market sahibi ve arkadaşları Kutluer'in sahibi olduğu elektrikçinin camına taş attı.

Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı.

Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbede ve şüphelinin silah çektiği anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

"ONLARA FİTRE TOPLARDIK O GELDİ OĞLUMU VURDU"

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan baba Mustafa Kutluer, "Ben tutuyorum yerlerde, 'Yapmayın dedim' öldürdüler oğlumu perişan ettiler. Oğlumu öldürmek için vurdular. 40 dakika ambulans bekledik, bir tane ambulans, polis memuru yoktu. Yardımcı olsunlar diye herkes bağırıyorum. Oğlum gitti 25 yaşındaydı. 6 yıldır hapisteydi. Yeni geldi doyamadan mezara girdi" dedi.

Baba Kutluer, "Oğlumun öldüğü nokta gözümün önünden gitmiyor. Oğlumun önünde siper oldum, oğlumu kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. 3 tane kurşun yedi, 4 kişi saldırıya geçti. İsimlerini emniyete tek tek verdim. Ben oğlumun katillerini bulmak istiyorum. Burada oturdukları yerleri biliyorum. Oğlum kan kaybından gitti. Olay saat 20.00 civarlarında oldu o zaman burada bir kalabalık vardı. Silah seslerine çıkmışlardır. Kimse korkudan gelip de şahit olamadı. Burada herşeyi yaparlar kimsenin sesi çıkmaz. Benim oğlum gitti başkaları gitmesin. Benim oğlum 2018 öncesinde beraber büyüdü bu mahallede onlarla. Vuran kişinin babası rahmetli oldu, elimizden gelen yardımları yaptık. Ramazanda onlara fitre toplardık ama o geldi benim oğlumu vurdu" diye konuştu.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Anne İfakat Kutluer çocuğuna doyamadığını söyleyerek, "Önceden düzenlenmiş bu olay, oğlumu vuruyorlar. Daha yerde atarken tekme atıyorlar, bacağını kırıyorlar. Benim yavrum kan kaybından gitti daha 25 yaşındaydı. Benim çocuğum 5 yıldır içerideydi. Ben çocuğuma doyamadım. Bunun tarifi yok, acının tarifi yok. Adalet yerini bulsun. Bulsunlar bunları" ifadelerini kullandı.