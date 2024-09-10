Harmandan 18 çuval fındık çalındı: 2 kişi yakalandı
Samsun’da harmandan 18 çuval fındık çalınırken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bahçeden toplanıp patoza verilip daha sonra kurutulmaya bırakılıp çuvallara doldurulan 18 çuval dolusu fındık çalındı.
Olay jandarmaya haber verildi. Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile müşterek yapılan araştırma sonucunda olayın faili E.G.(28) olduğunu tespit etti.
Soruşturmanın devamında F.G.’nin de olayla bağlantısı ortaya çıktı. Yapılan takip ve çalışma sonucu E.G. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.G. de Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen E.G. Samsun Kapalı Cezaevinde teslim edilirken, F.G. ise Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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