Sinop'ta faciadan dönüldü! Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sinop’un Gerze ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen tuğla yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta faciadan dönüldü! Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:21

Sinop-Gerze yolu Yaykıl köyü mevkisinde saat 11.45’te Gerze yönüne seyreden 55 JF 085 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Araçtaki tuğlalar yola saçılırken sürücü bariyerlerin üzerine devrilen kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanırken tuğlaların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.


Etiketler: #Sinop #karayolu

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