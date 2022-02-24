Hastane kuyruğuna tepki: 20 yıl önce ne ise bugün de aynı

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Samsun’da Çarşamba Devlet Hastanesi’nde tedavi olmak isteyen hastalar randevu bulamıyor. Hastalara 20 günden önce randevu verilmiyor.

Tedavi olmak isteyen hastalar da sabah erken saatlerde doktorun muayene odası kapısına isim yazarak sırasının gelmesini bekliyor. Hastane koridorlarındaki yoğun kalabalık ise koronavirüse davetiye çıkarıyor. Yurttaşlar, Sağlık Bakanı’na “20 yıl önce ne ise bugünde aynı. Sabahın 5’inde kalkıp sıraya giriyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.