Hatay'da trafikte araçlarını durdurup göbek attılar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde akan düğün konvoyundaki yurttaşlar, trafikte durup göbek attılar. Trafiğin kilitlenmesine sebep olan olayın görüntüleri MOBESE kameralarından incelenince 5 kişiye toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesildi.
Hatay İskenderun- Adana yolu üzerinde akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler akan trafikte araçlarından inip oynamaya başlayınca trafiğin kilitlenmesine sebep oldular.
O sırada çevredeki araç sürücüleri duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.
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