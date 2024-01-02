Hatay'da IŞİD operasyonu... 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:54

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:54

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C.; İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.

Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.