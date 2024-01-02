Hatay'da IŞİD operasyonu... 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C.; İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.
Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.
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