Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kırıkhan'a bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde, gece saatlerinde M.E. yönetimindeki 06 GT 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLADI
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.
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