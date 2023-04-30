Hatay'da rant kaygısı

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

Hatay’ın Antakya tarihi merkezi depremle yerle bir oldu. Enkazlar kaldırılırken tarih adeta yok oldu. Yüzlerce yıllık Roma, Memlük, Osmanlı dönemine ait yapıların izleri silindi. Kentin planlamasının nasıl olacağına ilişkin toplantı ise dün İstanbul’da yapıldı. Toplantı öncesinde ise bir araya gelen yurttaşlar, İstanbul’da düzenlenen toplantıya tepki göstererek “Antakya’nın kaderi İstanbul’dan belirlenemez” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede inşaatların başlaması için harekete geçti. Bölgenin yapım işi, kamudan aldığı ihalelerle dikkat çeken Mimar Bünyamin Derman’ın şirketi DB Mimarlık’a verildi. Toplantıda mimar Bünyamin Derman, “Dere yataklarında sosyal donatı alanları yapılacak. Her mahallenin dönüşümü hedefleniyor. Roma Köprüsü yeniden ihya edilecek. Kent girişine ise bir deprem müzesi inşa edilecek” dedi.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Ancak Antakyalılar kendilerine danışılmadan alınan kararlara tepkili. “Anayasal hak olan mülkiyet haklarını restorasyon, yapı güçlendirme gibi uygulamalarla koruyabilecekmisiniz” sorusuna yanıt alamadıklarını söylüyor.

“Her şey siyasi iradenin elinde” diyen Antakyalılar, “Hatırlayınız, Sulukule’yi de 41 km. ileriye taşıdılar. Sulukule’nin eski yerinde büyük inşaatlar çok büyük rantlar elde ettiler. Burada da rant elde etmemeleri için hiçbir somut öneri göremedik” dedi.

Antakya’da 307 hektarlık bölge cumhurbaşkanı kararı ile “riskli alan” ilan edilmişti. Mimarlar Odası kararı ise eleştirerek ‘kültürel katliam’ yorumunda bulunmuştu. Açıklamada “Antakya kent merkezi ve çevresi tarihi, kültürel ve mimari birikimiyle evrensel bir öneme sahiptir” denilmişti.

"10 YIL SÜRECEK"

Mimar Bünyamin Derman İstanbul’da yaptıkları toplantıda kentin yeniden ele alınma projesinin hayata geçme süresinin en az 10 yıl olacağını ifade etti. Şehrin üç boyutlu modellemesinin hızla yapıldığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşülerek “TOKİ projesi” olarak anılan Emek-Aksaray mahallelerine ilişkin projenin durdurulduğu da belirten Derman, ilk uygulamanın bu alandan başlamasının düşünüldüğü belirtti. Tescilli tescilsiz ayrımı yapılmadan kentin doku bütününün korunmasını hedeflediklerini de anlatan Derman, Amik Gölü’nü yeniden yaratmak ve Hatay Havalimanı konularının birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydetti.