'Hatay'da rant kaygısı' başlıklı haberimizin ardından imza kampanyası başlatıldı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:38

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:45

Cumhuriyet, 29 Nisan’da yayımlanan sayısında “Depremzedelerin zeytinlikleri hastane inşaatına kurban ediliyor!” başlıklı haberi gündeme getirdi.

Haberimizde, iktidarın Hatay Antakya’da 200 dönüm arazi için acele kamulaştırma kararı aldığı, gerekçenin ise “şehir hastanesi projesi” olarak açıklandığı belirtildi. Öte yandan depremzededen alınıp hastane yapılacak alanın büyük kısmında zeytinlik ve meyve ağaçları olduğuna da dikkat çekildi.

Haberimizin ardından imza kampanyası platformu Change.org’da, “Depremden yıkılan kentleri kurmak için orman ve meraları yok etmeyin” başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.

Haberimize atıf yapılan kampanya metninde şu talepler sıralandı:

*Doğayı iflasın eşiğine getiren politikalardan vazgeçin, bilimi önceliklendirin. Doğa koruma alanlarına, ormanlara, meralara beton dökme alışkanlığınızı bırakın.

*İklim krizlerinin neden olduğu afetler çağında afeti sadece deprem olarak tanımlamak yerine, kentlerimizi bütüncül ve kapsamlı politikalarla iklim krizinin neden olduğu sıcak dalgalarına, sellere, fırtınalara, kuraklığa hazırlayın.