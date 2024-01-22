Havalimanında çocuğun çantasından çıkanlar polisi şoke etti: Gerçek sonradan anlaşıldı
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHMİ Yenişehir Havaalanı'nda X-Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından silah çıktı. Yapılan inceleme sonrası silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHMİ Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Airtporthaber'de yer alan habere göre, babaannesi ve dedesini Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.
Çantanın içerisindeki silahları farkeden polis, sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.
Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlaşıldı.
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