Havalimanında çocuğun çantasından çıkanlar polisi şoke etti: Gerçek sonradan anlaşıldı

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHMİ Yenişehir Havaalanı'nda X-Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından silah çıktı. Yapılan inceleme sonrası silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:59
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Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHMİ Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Airtporthaber'de yer alan habere göre, babaannesi ve dedesini Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Çantanın içerisindeki silahları farkeden polis, sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlaşıldı.

 

 


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