Havalimanında çocuğun çantasından çıkanlar polisi şoke etti: Gerçek sonradan anlaşıldı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:59

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:01

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHMİ Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Airtporthaber'de yer alan habere göre, babaannesi ve dedesini Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Çantanın içerisindeki silahları farkeden polis, sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlaşıldı.