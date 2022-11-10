HDP'nin 'ihtiyaç sınırı kadar ücretsiz doğalgaz 'önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi

10 Kasım 2022 Perşembe, 23:47

Meclis'te 2023 yılı bütçe kanun teklifi maratonu sürüyor. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Nureddin Nebati'nin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü.

Görüşmeler sonunda bütçe önerisi üzerine söz alan Garo Paylan, "Bizi kara bir kış bekliyor. Milyonlarca dar gelirli yurttaşımız kombilerini çalıştırmaya korkuyor sayın Bakan. Yurttaşlarımızı bu ağır doğalgaz faturalarından kurtarmayı öneriyoruz.Her bir haneye ihtiyaç sınırına kadar doğalgazın ücretsiz olarak sağlanmasını öneriyoruz. Yurttaşlarımız, dar gelirliler zor durumda. Sizin getirdiğiniz bütçe yüzde 1'i zenginleştiriyor. Şimdi dar gelirlileri düşünme zamanı. Bu kış, zor bir kış geçirecek yurttaşlarımıza doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar sağlamak için bütçenizin 100 milyar TL artırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

HDP’nin kış aylarında "doğalgazın tüm haneler için ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlanması" amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 100 milyar TL artırılması önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.