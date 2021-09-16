Hekimlerden bakanlığa çağrı: Bu yanlıştan dönün!

16 Eylül 2021 Perşembe, 14:48

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne tepki olarak İzmir’de 16 ve 27 Ağustos'ta iş bırakma eylemi yapan 800 aile hekimi hakkında soruşturma açıldı ve maaşlarında kesinti yapıldı. Bu duruma itiraz için hazırladıkları dilekçeleri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim eden hekimler, "Derhal bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz" dedi.

Konak'taki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri, "Köle Değiliz Hekimiz", "Susmadık, Susmayacağız" yazılı dövizler taşıdı. Burada bir açıklama yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı (İZAHED) Funda Mütfüoğlu, iki günlük iş bırakma eylemine katılan 800 aile hekimi ve aile sağlık merkezi çalışanının maaşlarının kesilip haklarında soruşturma açıldığını duyurdu.

Müftüoğlu şunları söyledi:

"30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanıp 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, bizlerin 'ceza yönetmeliği' olarak adlandırdığı, Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı iki iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. 16 ve 27 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemleri sonrası, bu eylemlere katılan sağlık çalışanlarına soruşturmalar gitmiştir. Henüz bu soruşturmaların ulaşmadığı hekimler varken, soruşturmalar sonuçlanmamışken, hekimler ve aile sağlığı çalışanlarına iş bıraktıkları gerekçesiyle maaşlarından kesinti yapılmıştır. Maaşlarından kesinti yapılan aile sağlığı çalışanları, maalesef bu ayki bordrolarına dahi ulaşamamıştır. Ancak maaşlarımız elimize geçtiğinde kesintilerin varlığından haberdar olduk. Aile sağlığı çalışanları ve hekimler olarak, öncelikle bordro taleplerimizi iletmek ve itiraz dilekçelerimizi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmek için buradayız. Soruşturmalar tamamlanmadan, hatta pek çok kişiye soruşturmalar gitmeden hukuksuz bir şekilde maaş kesintisine uğramak kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle derhal bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak, öncelikle ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini ve sonrasında yaşadığımız hak kayıplarının telafisi için burada olduğumuzu ilan ediyoruz."

"BAZI DOLAPLAR DÖNÜYOR"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Genel Sekreteri Dr. Sibel Uyan ise "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları uzun süredir pandemiye rağmen büyük bir baskı altındadır. Eylemlilik, eylem yapma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Daha öncesinde Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin bu anlamda kararları mevcut. Bu şekilde değerlendirilmesi gereken eylemlilik süreci, idareciler tarafından bize ceza ve baskı olarak, tehdit olarak çevrilmiş durumda. Biz idarenin bu tür hukuksuzluklarına karşı sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Ayın 16’sı olmasına rağmen halen bordrolarımızın yayınlanmamış olması, içeride bazı dolapların döndüğü anlamına gelmektedir. Biz bu oyunları bozmaya kararlıyız" dedi.

Aile hekimleri, açıklamanın ardından maaş kesme ve soruşturma kararına itiraz için hazırladıkları dilekçeleri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.