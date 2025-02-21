Hilede rekor... O peynir markası her ürünüyle ifşa listesine girdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Listeye her hafta yeni marka ve ürünler eklenirken, bir firma 8 farklı ürünüyle listeye girerek rekor kırdı. İşte ayrıntılar...

Hilede rekor... O peynir markası her ürünüyle ifşa listesine girdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:35

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerine hız kesmeden devam ederken, halk sağlığını tehdit eden firmaları açıklamayı sürdürüyor.

Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren, internet sitesinde insan sağlığına zarar veren veya yanıltıcı ürünler satan markaları ifşa ediyor. Son yayımlanan listede, birçok süt ve süt ürünü markasının peynirlerinde yağ oranının belirtilenden düşük olduğu tespit edildi.

8 ÜRÜNÜYLE LİSTEYE GİRDİ!

Güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası, 8 farklı ürünüyle yer alarak en fazla ihlal tespit edilen firma oldu. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok peynir üreticisinin de ürünlerinde benzer sorunlar saptandı.

İzmir, Konya, Kayseri, Elazığ ve Zonguldak gibi illerden firmalar, özellikle tam yağlı olarak satılan peynirlerinde belirtilen yağ oranını sağlayamadıkları gerekçesiyle listede yer aldı.

Taklit ve tağşiş listesine giren markalar arasında Yusra, Ömür, Elmas, Aydınoğlu, Şerefoğlu, Devrek, Ünal, Erkon, Milkon ve Çayırbağı Süt Ürünleri bulunuyor.

İşte o liste:


Etiketler: #ifşa #tarım ve orman bakanlığı #peynir

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