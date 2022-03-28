Hırsızlar bu kez kapıları çaldı

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:22

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde bugün saat 14.00 sıralarında Ü.S. (67) isimli kadın jandarma komutanlığına müracaat ederek, evine ait 3 adet demir kapının çalındığını bildirdi.

Tanık beyanları doğrultusunda bahse konu kapıları çalan şahısların kullandıkları araç jandarma tarafından tespit edilirken, şüpheliler A.C. (21) ve M.M. (44) isimli şahıslar 1 adet demir kapı ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde, kapıları kendilerinin çaldıklarını, 2 adet demir kapıyı ise sattıklarını itiraf etti. Bulunan 1 demir kapı ise sahibine teslim edilirken, şüpheliler Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

