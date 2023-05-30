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'Hız denemesi' yapmak isteyen Ünal Turan ve Ceylan Koynat'ın aracı hurdaya dönüştü

İstanbul Sultangazi'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içindeki cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:30
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Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı.

Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.


ceylan ünal turan

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