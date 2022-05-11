Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City hangi ligde?

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:15

Hull City, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından satın alındıktan sonra Türkiye'de de takip edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı, Survivor All-Star 2022 yarışmacılarını takımının maçına götürmesi ile Hull City bir kez daha Türkiye'de gündeme geldi.

HULL CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hull City, 1904 yılında İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde kuruldu. Mavi-Turuncu renkli takım EFL Championship'te mücadele ediyor. Hull City maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan takımın bugüne kadar ki en büyük başarısı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

HULL CİTY'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City'nin daha önceki sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dı. Allam, Hull City'i 2010 yılında satın almıştı. Allam, 2013 yılında Hull City Premier Lig'e yükseldiğinde kulübün adını "Hull City Tigers" yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilmişti. Kulübün adını değiştirme talebi kabul edilmeyen Allam, Hull City'i satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro karşılığında aldığı iddia edildi.

HULL CİTY'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR? HULL CİTY'NİN KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Hull City, teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırmasının ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile anlaştı.

Hull City kadrosu şöyle:

Matt Ingram

Lewie Coyle

Callum Elder

Jacob Greaves

Alfie Jones

Richard Smallwood(Kaptan)

Mallik Wilks

Greg Docherty

Tom Eaves

George Honeyman

Keane Lewis-Potter

Josh Emmanuel

Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)

Andy Cannon

Ryan Longman

Sean McLoughlin

George Moncur

Randell Williams

Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)

Brandon Fleming

Tyler Smith

Tom Huddlestone

Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)

Josh Magennis

Harvey Cartwright

HULL CİTY LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Hull City, Championship liginde şuanda 19. sırada yer almaktadır. Championship liginde 24 takım mücadele ediyor.

CHAMPİONSHİP NEDİR?

Championship, en üst seviye olmayan dünyadaki en zengin futbol ligidir. Championship Avrupa'daki sekizinci en zengin ligdir. 2018-19 sezonunda 20.181 ortalama seyirci sayısıyla, Championship dünyadaki herhangi bir ikinci seviye futbol ligindeki en yüksek maç başına seyirci sayısına sahiptir. Sadece dokuz üst sınıf lig, Championship'ten daha yüksek seyirci ortalamasına sahiptir.