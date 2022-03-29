Hurmaya yüzde yüz zam geldi, taneyle satmaya başladılar

29 Mart 2022 Salı, 12:01

Ramazan ayı öncesinde meyve ve sebzeden sonra hurma da tane ile satılmaya başlandı.

Yozgat’ta Orhan Dolangez isimli esnaf, Ramazan ayı öncesinde kilosu 145 lira olan Kudüs hurmasının tanesinin 4 TL civarında bir maliyetinin bulunduğunu söyledi.

Yozgatlı esnaf Orhan Dolangez, kilosu 145 liraya kadar çıkan hurmayı tane ile satmaya başladı.

"NEREDEYSE YÜZDE YÜZ ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Dolangez, şunları söyledi:

“Kudüs hurmasını bu sene 145 liraya satıyoruz. Neredeyse yüzde 100 gibi bir artış söz konusu. Bir tanesinin 4 TL gibi bir maliyeti var. Tanesine 5 lira yazdık. Geçen sene 40 – 45 lira bandında sattığımız Medine hurmasını 80 liraya satıyoruz.

Kayısı, özellikle çok fazla artmaya başladı. Geçen sene 30 liraya satıyorduk, bu sene en ucuzunu 30-35 lira bandında alıyoruz, alış fiyatı. 25-30 liraya sattığımız yaş kayısıyı, 90-95-100 liraya; artı kargo maliyeti biniyor. Sırf, biz bu süreçte, karlılığımızdan feragat ederek düşük karlı ürünler satıyoruz.

Pandemi sürecinde insanlar alışverişini tek noktadan tedarik etmek için, o kısıtlı sürede büyük mağazaları tercih etti. Biz bu süreçte büyük oranda iş kaybına uğradık. Tüm iş kaybını giderebilmek açısından karlılığımızı mümkün olduğu kadar minimum seviyeye gerilettik, 10-15 gibi. 10-15 dediğimiz karlılık oranı bizim işletme maliyetimiz.

18 liraya 17 liraya aldığım üzümü 20 liraya satıyorum ki hoşaf Ramazan’da en çok tüketilen ürünlerden bir tanesi olduğu için sırf insanlar gelsin, görsün burada bir hareketlilik olsun açısından. Bunlar aslında karlılığımızın her geçen gün geriye gittiğinin bir göstergesidir."