Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre seçim tarihi belli oldu

07 Nisan 2022 Perşembe, 11:26

AKP ve MHP'nin ortak çalışmasıyla Meclis'e sunulan ve kabul edilen yeni seçim kanunu dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başta seçim barajını yüzde 7'ye çekmesinin yanı sıra pek çok değişikliği içeren yeni yasa hakkında düşüncelerini bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yasanın yürürlüğe girmesiyle seçim tarihinin de belli olduğunu ifade etti.

Yeni yasanın getirdiği yenilikleri sıralayan Selvi, bu değişikliklerle birlikte 'erken seçim' ihtimalinin ortadan kalktığını savundu.

"Seçim yasasıyla ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken seçim yok demektir" diyen Hürriyet yazarı, "Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde, ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ deniliyor. Yeni yasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre 6 Nisan 2023 tarihine kadar erken seçim yok demektir" ifadelerini kullandı.