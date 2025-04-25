Husumetlisini cadde ortasında bıçakla yaraladı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:02

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:10

Olay, İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetli 2 kişi cadde ortasında karşılaştı.

Şahıslardan birisi, cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini boyun ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.