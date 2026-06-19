İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor.

ÖNCE ÖNÜNÜ KESİYORLAR SONRA ARACA BİNDİRİYORLAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişi Karaal'ın kolundan tutup o sırada caddeye gelen araca binmesi için çekiyor. Önce telefon konuşmasını bitiren ardından da ne olduğunu anlamaya çalışan Karaal, 3 kişi tarafından araca bindiriliyor. Otomobil daha sonra caddeden uzaklaşıyor.

POLİS KARAAL'I BU ODADA BULDU

Diğer yandan Karaal'ın bulunduğu merdivenlerle çıkılan odanın görüntüleri de ortaya çıktı. Odada kırık tahta parçaları, koltuk ve sandalyenin olduğu görülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri Karaal'ın polis tarafından bulunduğu yerde çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.