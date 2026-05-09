İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'yeni nesil çete' değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesinin ardından yüzde 16.7'lik bir azalma olduğunu belirterek, "Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor" dedi. Çiftçi, günlük ortalama can kaybının da yaklaşık yüzde 10 düştüğünü kaydetti.

KURAL İHLALLERİNDE AZALMA

Çiftçi, teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarının altını çizerek, "Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali yüzde 78, drift atma yüzde 62, hız ihlalleri ise yüzde 60 oranında azaldı" diye konuştu.

KAZALARIN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI MOTOSİKLET KAZASI

Çiftçi, trafikteki motosiklet sayısının artışına da dikkat çekti. 2019 yılında 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2025 yılında 7.3 milyona ulaştığını belirten Çiftçi, "Normal araçlardaki artış yüzde 5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların yüzde 25.6'sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025'te bu oran yüzde 50.2'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, motorkuryelerin karıştığı trafik kazalarına da değinerek, "Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde yüzde 1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı yüzde 19.8. Bu çok ciddi bir rakam" dedi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ: RACONLARI, AHLAKLARI YOK

Çiftçi, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne ilişkin de, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar" diye konuştu.

SUÇ ÇETELERİNE 2026 YILINDA 796 OPERASYON

Çiftçi, 2026 yılını organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "2025'in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026'nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik" bilgilerini paylaştı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Çiftçi, yeni nesil su örgütlerine yönelik Adana merkezli KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara dair detayları aktardı. Çiftçi, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 302 şüphelinin hedef alındığını belirterek, "Bu operasyon neticesinde 221 kişi tutuklandı ve oradaki yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik" dedi.

Çiftçi bunun yanı sıra Gaziantep'te jandarma koordinesinde yürütülen 7 ilde yasadışı bahis operasyonuna yönelik de suç aletlerinin ve paraların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

HER AY GÜVENLİ OKUL TOPLANTISI

Okullarda fiziksel güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirten Çiftçi, "Daha önce yılda iki kez yapılan güvenli okul toplantılarını artık her ay gerçekleştiriyoruz. Riskli okullarda zaten polislerimiz görev yapıyordu. Son olayların ardından bekçilerimizi, bazı bölgelerde ise güvenlik korucularımızı da görevlendirdik" dedi.

Tüm okullara polis görevlendirilmesinin mevcut personel yapısıyla mümkün olmadığını söyleyen Çiftçi, "Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir. Bu durumda kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Bu nedenle okul yönetimlerine ve ailelere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"ODTÜ SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR ARTABİLİR"

ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çiftçi, "Bunu açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bayrağımıza yapılan saygısızlığın affedilmesi mümkün değil. Güvenlik kuvvetlerimiz hızlı şekilde reaksiyon gösterdi ve olaya karışan şahıslar yakalandı" dedi. Çiftçi olaya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını ancak soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltı sayısında bir artış yaşanabileceğini aktardı.

MAKAM ODASINDAKİ PORTRELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Makam odasında Sultan Abdülhamid Han, Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin bir arada bulunmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Çiftçi, "Abdülhamid Han 19. yüzyılın, Atatürk 20. yüzyılın, Sayın Cumhurbaşkanımız ise 21. yüzyılın lideridir. Sultan Abdülhamid, İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle 'Son İmparator'dur ve ona büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu. Çiftçi, "Ecdadımız Sultan Abdülhamid de, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de bizimdir; hepsine hürmetimiz sonsuzdur" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

"GÖREVE GELDİĞİM GÜNDEN BERİ 12/36 SAAT MEVZUSU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatının uzun süredir gündeminde olan 12/36 çalışma sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Göreve geldiğim günden beri 12/36 saat mevzusu üzerinde çalışıyoruz. Bunu hayata geçirme konusunda bakan yardımcılarımız ve Emniyet Genel Müdürümüzle ortak bir iradeye sahibiz” dedi.

BEKÇİLERE GÜNDÜZ MESAİSİ

Bekçilerin görev tanımında değişikliğe gidildiğini açıklayan Çiftçi, “Bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisini valilerimize devrettim. Artık sadece gece değil gündüz de çalışabilecekler; böylece polisin nöbet tuttuğu yerlerde polisin yerini ikame edebilecekler” ifadelerini kullandı.

YENİ TEŞKİLAT KANUNU KAPIDA

Yeni Teşkilat Kanunu hazırlıklarında sona gelindiğini kaydeden Çiftçi, “Mevcut kanun 1937 yılında çıkmış ve 350 bin kişilik dev kadroya artık dar geliyor. Yeni Teşkilat Kanunu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana sunumunu yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile istişare ettikten sonra gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

POLİSLERE FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Polislerin özlük haklarına ilişkin düzenleme hazırlığında olduklarını belirten Çiftçi, “Eğer 12/36'ya rağmen fazla çalışma olursa, Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2027 başı itibarıyla fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda bir düzenlememiz olacak” dedi.

ÜÇ İL ŞARK HİZMETİNDEN KALKACAK

Şark hizmeti uygulamasına ilişkin de konuşan Çiftçi, “Bu sene üç ilimizi daha şark hizmetinden kaldırıyoruz; şark illerinin sayısını zamanla azaltacağız” ifadelerini kullandı.