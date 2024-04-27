İddia uğruna 700 çivinin üzerine yatıp, 100 kilo ağırlık kaldırdı

Antalya'da yaşayan Ozan Kuşçu (24) arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine yaklaşık 700 çivinin bulunduğu tahtanın üzerine yatıp, 100 kilogramlık ağırlık kaldırdı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:16
İddia uğruna 700 çivinin üzerine yatıp, 100 kilo ağırlık kaldırdı
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Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Spor salonunda arkadaşları da Kuşçu’ya, çivilerin üstüne yatan bir kişinin videosunu izletti.

Videodaki gibi çivili yatağın üzerine yatacağını söyleyen Kuşçu, arkadaşlarıyla spor salonunun 1 yıllık ücreti karşılığında iddiaya girdi. Bunun üzerine bir tahta ve 700’e yakın çivi alan arkadaş grubu, onları tahtanın üzerine çaktı.

Kuşçu, 100 kilogramlık ağırlık alarak çivilerin üzerine yattı. Sırtında delikler oluşan ve iddiayı kazanan Kuşçu, sonrasında hastaneye giderek tetanoz aşısı oldu.

"İDDİAYI KAYBETMEK İSTEMEDİM"

İddia uğruna böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen Ozan Kuşçu, “Arkadaşlarımla spor salonunda antrenman yapıyorduk. Bu sırada sosyal medyada ilginç bir video görüp kendi aramızda 'kim yapar' diye konuştuk. Sonrasında ben yapacağımı söyleyerek onlarla iddiaya girdim. Sanayiden bir tahta aldık ve çivileri üstüne çaktık. Yatağın üzerine yatıp 100 kilo ağırlık kaldırdım. Çok tedirgin oldum. 1-2 defa yapmaktan vazgeçtim aslında ama iddiayı kaybetmek istemedim. Sırtımda delikler oluştu akşam da tetanos aşısı oldum" dedi.

İlk başta çekindiğini söyleyen Kuşçu, “15 santimetrelik 700 çivi var. İddiayı kazandım ve arkadaşlarım 1 yıl boyunca benim spor salonu ücretimi ödeyecek. Onlar da şaşırdı, denemek istediler ama cesaret edemediler. Çivili yatağın üstüne yatan birçok insan var ancak bunun üzerinde ağırlık kaldıran yok. Çok kötüydü ama yara almadan başardık" diye konuştu.


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