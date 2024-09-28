İDO feribotunda kan donduran olay... Tuvalette erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 28.09.2024 - 07:59

Güncelleme: 28.09.2024 - 07:59

Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı. Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.