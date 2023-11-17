Korku dolu anlar... İETT otobüsünün önünü kesti, yolcular tepki gösterdi!

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün şoförü ile bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüsün önünü kesen sürücüye yolcular da tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolculardan bazılarının "Kapıyı aç dövelim şunu" dediği duyuldu.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:22
Korku dolu anlar... İETT otobüsünün önünü kesti, yolcular tepki gösterdi!
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Ergani Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile 06 EB 206 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüsün önünü kesen sürücü yurttaşlar tarafından sakinleştirilirken, otobüste bulunan yolcularda sürücüye tepki gösterdi.

Cep telefonuna kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün şoförün bulunduğu kısma gelerek cama vurdu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Yurttaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıkları, otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Bir yolcunun, "Kapıyı aç dövelim şunu" dediği anlar da görüntülere yansıdı. 


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