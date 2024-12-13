Iğdır'da yoğun sis... Görüş mesafesi düştü!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 14:20

Güncelleme: 13.12.2024 - 14:20

Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.