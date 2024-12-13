Iğdır'da yoğun sis... Görüş mesafesi düştü!
Iğdır'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Etiketler: #Iğdır #Sis #görüş mesafesi
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