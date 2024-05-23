Iğdırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) memleketi Iğdır’da son yolculuğuna uğurlandı.
Bugün sabah saatlerinde askeri uçakla kente getirilen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlık’a götürüldü.
Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, şehidin yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.
İl Müftüsü Zahit Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Zorba, yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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