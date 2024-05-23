Iğdırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:36

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:36

Bugün sabah saatlerinde askeri uçakla kente getirilen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlık’a götürüldü.

Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, şehidin yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İl Müftüsü Zahit Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Zorba, yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.