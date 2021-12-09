İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Sigaraya zam geldi!
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber!
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Kim Milyoner Olmak İster’le ilgili dikkat çeken gerçek
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı