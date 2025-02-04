İki kardeş, annelerini katleden babalarından şikâyetçi oldu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:02

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:02

Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından takip edildi. Çocukları Z.Ç. ve A.E.Ç. ile birlikte eve dönerken, Atilla Çetin yolu keserek hakaretler etmeye başladı. Tartışma sırasında Çetin, aracından çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Atilla Çetin, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

"BABAM BENİ DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Cinayetin tanıkları olan çiftin çocukları, mahkemede verdikleri ifadede babalarının yıllardır annelerine ve kendilerine şiddet uyguladığını anlattı.

Kızı Z.Ç. ifadesinde, "Babam 1,5 yıl önce beni de öldürmeye çalıştı. Hakkında şikayette bulunmuştum ve uzaklaştırma kararı aldırmıştık. O gün annem, kardeşim ve ben kahve içip eve dönüyorduk. Babam aniden yolumuzu kesti, hakaret etti ve ardından silahını çekerek anneme 3 el ateş etti. Onu engellemeye çalıştık ama başaramadık." dedi.

Oğlu A.E.Ç. ise "Babam bize sürekli şiddet uyguluyordu. Annem boşanmak istedi ama babam bizi rahat bırakmadı. Olay günü annemi gözümüzün önünde vurdu. Silahı almak istedim ama vermedi. ‘Namusumu temizledim’ diyerek olay yerinden kaçtı." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkemede savunmasını yapan Atilla Çetin, amacının öldürmek olmadığını öne sürerek, "Olay günü çocuklarımı görmek ve eşimin sosyal medyada yaptığı paylaşımları göstermek için oradaydım. Ancak bana hakaret edince öfkelendim. Silahımla iki el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Amacım onu öldürmek değildi." dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.