İki otomobil birbirine girdi... Aynı aileden 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:44

Samsun-Ankara karayolunda İbrahim D.'nin (49) kullandığı 60 FK 402 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 55 LL 469 plakalı otomobil, Sarıışık mevkiindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden İbrahim D. ile eşi Berna D. (42) ve kızı E.S.D. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.