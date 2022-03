Dünyanın gözü Dolmabahçe'de! Rusya ile Ukrayna görüşmesi öncesi Erdoğan'dan açıklama

29 Mart 2022 Salı, 09:15

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için bugün 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Rusya- Ukrayna müzakereleri başladı.

"ÇATIŞMALAR BİZİ DERİNDEN ÜZÜYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereler öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir yaklaşım sergiledik. Ölen her insan, yıkılan her bina refah yolunda harcanması gereken kaynağa zarara vermektir. Artık görüşmelerden somut sonuçlar alınması gereken bir döneme girdik. Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır.

Bu konuşmadan sonra Taşkent'e gidiyorum. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu İstanbul'da bırakıyorum."