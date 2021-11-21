"İkna Odalarına ve Sivas'a kayıtsız kalanlar birbirinden helallik almalı"

21 Kasım 2021 Pazar, 10:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaptığı "helalleşme" çıkışı siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı toplumun farklı kesimlerinde geniş yankı bulmuş, çeşitli tepkilere yol açmıştı.

Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Gündem Özel programına katılan Siyasi Analist Dr. İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

"TOPLUM OLMAYI BAŞARAMADIK"

Toplumda birçok fay hattı bulunduğunu belirten Uslu, "O kadar çok çatlağımız var ki, bir toplum olmayı başaramadık. Ortak sevinçlerimiz, kederlerimiz, kaygılarımız yok. Birinin acısı bir diğerinin mutluluğu olabiliyor. O yüzden biz henüz bir toplum olmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun birbirine kırılmış, parçalanmış topluluklardan bir toplum üretmeyi hayal ettiğini söyleyen Uslu, muhalefetin politikaları için, "Referandumdan bugüne birbiriyle hiçbir ortak noktası olmayan farklı kesimleri birbiriyle buluşturmayı başardılar" dedi.

SİVAS'TA YAPILANLARDAN DA İKNA ODALARINDAN DA ÖZÜR DİLENMELİ

Devletin mağdur ettiği kesimlerden helallik almak gerektiğini belirten Uslu, "Devletle devlet, milletle millet barışması yapmak gerekir.Birisinin Sivas'ta, Çorum'da yapılanlardan; öbürünün de ikna odaları yanlıştı, biz de sizin yanınızda duramadık, sen de hakkını helal et kardeşim demesi lazım. Bundan güzel ne olabilir. Birileri kimden hesap sormaya çalışıyor anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

YARGI İŞİNİ YAPARSA HESAP SORMAMIZA GEREK KALMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısından çok memnun olduğunu ifade eden Uslu konuşmasını, "Yargı gerçekten bağımsız olduğunda suç işleyenden hesap soracaktır. Yargı işini yaparsa kimseden hesap sormamıza gerek kalmayacak. Bize zaman kaybettiren gereksiz düşmanlıkları unutmamız gerek" sözleriyle tamamladı.