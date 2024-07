"İktidar sermaye sahiplerine yönelmeli"

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:04

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, “Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira” diyerek avukatlara vergi incelemesi konusunda gerekenlerin yapılacağını açıklamasına İzmir Barosu Başkanlığı’ndan tepki geldi.

“AVUKATLIK EKONOMİK OLARAK TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞAMAKTADIR”

Yapılan yazılı açıklamada avukatların ağır yaşam koşulları altından ezilmekte olduğu ve asgari ücretin altında gelirlerinin olduğunu belirtildi. Açıklamada, “Yargının olmazsa olmazı, savunmayı temsil eden avukatların büyük çoğunluğu, kötü ekonomik ve politik yönetim nedeniyle neredeyse sefalet koşullarında yaşamakta olup ofis giderlerini ve sosyal sigorta primlerini dahi karşılayamaz haldedir. CMK ücretleri ile geçinmeye çalışan genç avukatlar, geç ödemeler ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altındaki ücretler nedeniyle ekonomik açmazda olup zorlukla mesleklerini yürütmeye çalışmaktadır. Birçok avukat maliyetleri karşılayamadığı için ofislerini kapatıp evlerinden veya sanal ofislerden çalışmak zorunda kalmıştır. Türkiye’de avukatlık mesleği, yalnızca itibar açısından değil ekonomik olarak da tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Bakan Şimşek, ülkeyi sefalete sürükleyen ekonomi politikalarının doğurduğu olumsuz sonuçları, doktorlar, avukatlar, mali müşavirler gibi serbest meslek gruplarına yüklemeye çalışmaktadır” denildi.

“BAKAN ŞİMŞEK KAMU BANKALARINA ÖDENMEYEN KREDİLERİN HESABINI SORMALI”

Yapılan düzenlemede avukatların değil, vergi borcu silinen ve kamudan borç alan kurumlara yönlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayan açıklamada, “Siyasal iktidar milyonlarca dolarlık vergi borcu bir kalemde silinen, borçları kamu bankalarınca kredilendirilerek faizsiz taksitlendirilen, hiçbir vergi incelemesine tabi tutulmayan, her yıl varlık barışı, matrah artırımı gibi düzenlemelerle ödüllendirilen sermaye sahiplerine yönelmelidir. Bakan Şimşek, kamu bankalarından alınan ve ödenmeyen kredilerin hesabını sormalıdır. Bu yükü yurttaşa, ekonomik ve fiziksel şiddete maruz bırakarak itibarsızlaştırmaya çalıştıkları avukatlara değil ekonomik krizleri fırsata çevirerek servetlerine servet katan, ülkenin kaynaklarını peşkeş çektikleri sermayeye yüklemelidir. Ülkeyi sömürerek zenginleşenlerden tahsil edilecek vergilerin toplam miktarı, ekonomik krizi büyük ölçüde sonlandıracak büyüklüktedir. Bakan Şimşek, ekonomik krizin faturasını krizin müsebbiblerine sormalıdır” ifadelerine yer verildi.

“KRİZİN FATURASINI AVUKATLAR VE BİZ DEĞİL, KRİZE SEBEP OLANLAR ÖDEMELİ”

Avukatlık mesleğine yönelik her türlü müdahalede mesleklerini koruyacaklarını belirtilene açıklamada “Avukatlar başta olmak üzere, ülkede emeğiyle geçinen hiçbir kesimin ağır vergi yükü ve cezalar ile bu krizin faturasını ödemesini kabul etmiyoruz. Krizin faturasını her gün daha da fakirleşen biz avukatlar ve yurttaşlar değil, krizi yaratanların ödemesi gerektiğini belirtiyor, İzmir Barosu olarak avukatlık mesleğine yönelik her türlü müdahaleye karşı mesleğimizi savunacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” denildi.