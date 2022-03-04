İktidar, yaptığı değişiklikle ‘zeytinin ölüm emrini’ verdi
AKP Hükümeti, “ülkenin elektrik ihtiyacını” gerekçe göstererek zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açtı. 1 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara tepkiler çığ gibi büyüyor. Mühendisler, çevreciler, avukatlardan sonra sanatçılar da kararı protesto etti.
Elektrik ihtiyacı gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Yönetmeliği’ni değiştirdi. Hem doğaya hem de zeytin üretimiyle geçinen yurttaşlara zarar verecek uygulamaya Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi üyesi ve zeytin üreticisi Mustafa Tan, “Daha önce Meclis’e geldi. Yasa değişikliği istendi, reddedildi. Yönetmelikle değişmesi dalga geçmektir” dedi.
“Zeytin ağaçlarımızı korumak istiyoruz” diyen Tan, “Oldubittiye getirilerek yönetmeliklerle bu iş yapılmaz. Hem çevre hem de zeytin ağaçları olumsuz etkilenecek. Zeytin ağaçları milli servettir ve dünyadaki bütün madenlerden daha değerlidir. Çok fazla zeytin ihracatı yapan insan var ve katma değeri yüksek bir ürün” diye konuştu.
SANATÇILAR TEPKİLİ
Sanatçılar da sosyal medya hesabından zeytin katliamına tepkisini dile getirdi. Tarkan, “Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada” dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da “Zeytinlik alanların madencilik faliyetine açılması konusunda çıkarılan yönetmeliğin tüm kalbimle karşısındayım. Zeytin ağaçları yaşamı simgeler. Zeytin dalı barış demektir. Zeytin ağaçlarına asla dokunulmamalıdır” ifadelerini kullandı.
YÖNETMELİK BİR GECEDE DEĞİŞTİRİLDİ
Yapılan değişiklik ile elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi durumunda, sahada madencilik faaliyeti yürütülecek, geçici tesisler inşa edilebilecek. Madencilik faaliyeti yürütecek kişinin, sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Değişiklik zeytin ağaçlarının taşınmasına da olanak sağlıyor.
BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğini yargıya taşıdı. Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Zeytin ağaçlarımızı maden ocaklarına kurban etmek isteyenler, zeytinyağımızın ülkemize yetmeyeceğini düşünmüş olacak ki ihracatını kısıtladı. Yürütmeyi durdurma talebiyle yönetmeliğin iptali davasını açtık. Zeytinliklerimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
BAROLAR BİRLİĞİ YARGIYA TAŞIYOR
Türkiye Barolar Birliği, zeytin sahaları üzerinde maden tesisi açılmasına olanak tanıyan yasayı, yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Açıklamada, “Zeytin sahalarının ‘kamu yararı’ gerekçesi ile ömrü doğal olarak sınırlı madencilik faaliyetlerine tercih edilmesi, dünyada yaşanan iklim krizi ve kıtlık tehlikesi de dikkate alındığında akla ve mantığa aykırı” denildi.
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