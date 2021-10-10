İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma korkunç bir duruma geldi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’daki taksi sorununa dikkat çekti. Ortaylı, “Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma, ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi” dedi.
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’daki taksi sorununa dikkat çekerek, “Merkezi hükümetle İBB arasında çatışma, ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi” dedi.
"ORTALIKTA TAKSİ DİYE BİRTAKIM TEKELCİ KURULUŞLARI..."
Ortaylı yazısında, “Merkezi hükümetle İstanbul Belediyesi arasında çatışma, bir rekabet ve ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi. İnsanlar evlerine gidemiyor. Ortalıkta taksi diye birtakım tekelci kuruluşların saldığı sorumsuz bir esnaf grubu var. Canlarının istedikleri yolcuları alıyor, istemediklerini almıyorlar. İstanbul’da ev almak, yabancılara mülk satma kurallarının dışına çıkarılmalıdır. Zira artık insanlar Ortadoğu’dan gelen lüks tüketim akımıyla rekabet edemez hale düştü. Büyükşehirle merkezi hükümet şehirdeki birkaç bin taksiye söz geçiremez haldedir. Unuttukları bir şey var; halkla en yakın temasta oldukları/olacakları ve not alacakları alanlardan biri ulaşımdır” ifadesini kullandı.
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