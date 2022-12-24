İlber Ortaylı'dan serpme kahvaltı çıkışı: Tam bir görgüsüzlük

24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:25

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Youtube kanalı KAFA TV'de katıldığı programda şu yorumlarda bulundu:

"Serpme kahvaltı tam bir görgüsüzlük. Bu gıda kıtlığında hele böyle bir israfa hiç gerek yok. Çünkü önlerine alıyorlar o serpme.

"HEPSİ ÇÖP"

Ne kadar ne kadar obur olursa olsun, ne kadar aç olursa olsun yarısı kalıyor. Üstelik yarısı da efendice kalsa başka şeye yarar. İçine edip geziyorlar. Şey tarlasına girmiş gibi. Hepsi çöp... Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok."