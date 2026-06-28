İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Trafik radar sistemleri özelleştiriliyor mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan trafik radarlarının özelleştirilerek özel şirketlerin ceza keseceğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin yasal çerçevenin altını çizen İletişim Başkanlığı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 114'üncü maddesini hatırlatarak, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin yalnızca kamu görevlilerine ait olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre bu yetki; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli ile belirli konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmış personeline aittir.

"KGYS VE EDS SADECE TEKNİK ALTYAPIDIR"

Elektronik sistemlerin işleyişine de açıklık getirildi. Trafikte kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) veya Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi teknolojilerin yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılar olduğu ifade edildi.

Bu sistemlerden elde edilen verilerin bizzat trafik polisi veya jandarma tarafından cezai işleme dönüştürüldüğünün altı çizilirken, "Özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur" denildi.